Россиянка установила мировой рекорд на фестивале фридайвинга

Россиянка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд на фестивале фридайвинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Фестиваль «Под лед Байкала» прошел в поселке Листвянка. В нем приняли участие 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Как рассказал Кобзев, Некрасова проплыла подо льдом без гидрокостюма 122 метра. При этом, ранее Некрасова уже ставила рекорд в аналогичной дисциплине — тогда она проплыла 102,7 метра.

«Еще один рекорд на Байкале – россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд», — заявил Кобзев.

Отметим, что это не первый рекорд, установленный в рамках соревнований. Ранее россиянка Ольга Маркина побила собственный рекорд Гиннесса, нырнув на глубину 71 метр с задержкой дыхания. Кроме того, спортсменка из Хорватии Санда Делия нырнула на глубину 55 метров по тросу на руках. Наконец, хорват Витомир Маричич также установил рекорд в погружении по тросу на руках, нырнув на 62 метра.

Ранее 44-летний дайвер из Финляндии Олави Паананен установил мировой рекорд в плавании подо льдом без ласт и гидрокостюма.