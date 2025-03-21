Журналист прокомментировал проигрыш Коу на выборах в МОК

Репортёр Sky Sports News Гаринт Хьюз заявил, что глава World Athletics Себастьян Коу останется одним из самых заметных спортивных менеджеров, несмотря на проигрыш в выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК). Британец набрал восемь голосов, Хуан Антонио Самаранч-младший заручился поддержкой 28 человек, а у победительницы Кирсти Ковентри – 49 голосов.

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