Ротенберг оценил избрание Ковентри на пост главы МОК

Роман Ротенберг оценил избрание Кирсти Ковентри на пост главы МОК.

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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет десятым президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.