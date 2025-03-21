Ротенберг оценил избрание Ковентри на пост главы МОК

Ротенберг о Ковентри во главе МОК: «Она представляет Зимбабве, а эта страна подала заявку в БРИКС. Это дает надежду, что не будет предвзятости к России. Пусть побеждает честный спорт!»
Роман Ротенберг оценил избрание Кирсти Ковентри на пост главы МОК.
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве станет десятым президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной на этом посту.
«Я знаю Кирсти Ковентри уже потому, что хорошо общаюсь с семьей пловцов Фесиковых. И вот Настя Фесикова рассказывала, как соревновалась с Ковентри на Олимпиаде‑2008 в Пекине и чемпионате мира‑2009 по водным видам спорта в Риме. Говорила, что Кирсти – светлый, добрый человек, и она всегда была за Россию, за честный спорт. Если так, то это здорово. Все мы ждем, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду‑2026 в Милан. И это будет в самом деле решение в духе честного спорта. И вообще хорошо, когда дорогу дают молодым. Ведь Ковентри только 41 год, мы с ней почти ровесники. И она представляет Зимбабве, а эта страна подала заявку на вступление в БРИКС. Все это дает надежду, что со стороны МОК не будет никакой предвзятости по отношению к нашей стране. Пусть побеждает честный спорт!» – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.