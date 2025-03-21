Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов

Журналист Владимир Познер сказал, что пока не стоит увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов, передает Sport24.

«Да, если обо всем договорятся, тогда возвращение, несомненно, реально. И это будет касаться не только спортсменов. Но пока не советовал бы увлекаться этой мыслью», — сказал Познер.

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