Томас Бах рассказал, каким видом спорта планирует заняться

Томас Бах, который в июне уйдет с поста президента Международного олимпийского комитета (МОК), ответил на вопрос, каким видом спорта хотел бы заниматься в ближайшие годы.

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В четверг главой МОК в ходе сессии организации в Греции была избрана представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, которая вступит в должность в конце июня.

— Заниматься спортом, чтобы расслабиться — я еще не дошел до такой стадии (смеется). Для меня спорт — по‑прежнему конкурентная среда. Я думал о гольфе, но, смотря на многих моих друзей, играющих в гольф, я замечаю, что на определенном этапе оказывается, что они больше ни о чем не думают. Ты можешь проводить с ними интересные вечера, но спросишь его о девятой лунке, и тебе больше ничего не нужно будет говорить до конца вечера. Есть ли у меня талант к гольфу, я не знаю. Сейчас речь больше идет о беге в горах, о том, чтобы наслаждаться природой, — сказал Бах на пресс‑конференции после сессии МОК в Греции.

Баху 71 год, он олимпийский чемпион 1976 года в командных соревнованиях рапиристов. Немецкий функционер возглавляет МОК с 2013 года.