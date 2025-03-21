Международный олимпийский спорт, который разрушался последние годы, необходимо воссоздавать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии награждения по итогам XVI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти России.

"То, что было за последние годы, лишь только убивало мировой международный олимпийский спорт. Нужно все это воссоздавать", - сказала она.

Дипломат также отметила, что все российские посольства проводят дружеские матчи с другими посольствами или со страной пребывания. "Это прекрасная традиция и прекрасная возможность поддерживать отношения даже тогда, когда все рухнуло. У нас в целом ряде недружественных стран наши дипломаты проводили различные соревнования и чемпионаты с муниципалитетами, с местными командами вне политики. Спорт существовал как способ общения, когда все было заблокировано", - добавила представитель российского дипведомства.