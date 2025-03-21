Стрельба на футбольном матче в Рио-де-Жанейро попала в трансляцию

Перестрелка, которая произошла на любительском матче в Рио-де-Жанейро, попала в трансляцию. Кадры опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что стрельба началась сразу после завершения матча. На видео, которое оказалось в распоряжении агентства, слышно, как судья трижды свистит в свисток. Сразу после этого на фоне начинают раздаваться выстрелы и болельщики начинают в панике разбегаться.

По информации РИА Новости, в результате стрельбы погиб местный футболист-любитель, который был связан с наркоторговлей. Еще один человек получил ранение.