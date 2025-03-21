Глава МОК выступила против отстранения стран от Олимпиады из-за войн

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я хотела бы создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами», — отметила она.

Ковентри также добавила, что вопрос возвращения России будет обсуждаться с рабочей группой.

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кристи Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев выразил уверенность, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028 с флагом.