Журналист Круглов рассказал, как обманул немецких коллег на ОИ-2016

Александр Круглов вспомнил о том, как обманул немецких журналистов на Олимпиаде.

© Sports.ru

Российский спортивный журналист Круглов работал на международных соревнованиях, в том числе на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Кстати, про Рио. Ты ведь уже попадал в топ [новостей] «Яндекса» – как раз во время той Олимпиады. Когда во время велогонки к тебе подошли два журналиста и спросили направление, а ты, узнав, что это репортеры из Германии, в которой тогда полоскали Россию из-за допинг-скандала, спецом показал им дорогу в обратном направлении. В результате чего они, видимо, не успели на финиш.

– Все люди делают глупости. Но есть небольшое оправдание, что это была глупость в ответ на глупость. Они же решили не упоминать Россию в медальном зачете.

– Тогда ты написал, что сначала тебе было стыдно, но потом передумал и похвалил себя. «Месть – это блюдо, которое подают холодным».

– Сейчас бы я так не поступил.

– Что изменилось?

– Тогда это были эмоции. Я был моложе и принял спонтанное решение. А сейчас понимаю, что, отвечая глупостью на глупость, проблему не решишь, – рассказал Круглов в интервью Спортсу’’.