Экс-президент ФИФА и экс-президент УЕФА оправданы по делу о мошенничестве

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в социальной сети X.

Напомним, в ноябре 2021 года Блаттеру и Платини предъявили обвинения в мошенничестве, в незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Поводом для расследования стала выплата $ 2,3 млн из бюджета ФИФА в УЕФА. При этом прокуратура требовала приговорить Блаттера и Платини к 1 году и 8 месяцам условно.

Йозеф Блаттер и Мишель Платини отрицали свою вину, утверждая, что у них была предварительная договорённость о выплате этой суммы за консультационные услуги.