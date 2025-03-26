Призер Паралимпиады-2021 погиб в зоне СВО

Серебряный призер Паралимпийских игр — 2021 в беге на 1500 м Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

Работницкий погиб 23 марта. Ему был 31 год.