Участник Олимпийских игр Ляхов жестоко избил жену в Москве

Российский легкоатлет, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте Сергей Ляхов напал на свою жену в ходе ссоры. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет Life.

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По информации издания, ссора между супругами произошла 23 марта на улице Обручева. В ходе нее 57-летний спортсмен напал на 52-летнюю Инессу.

«Ляхов ударил ее по груди, ногам и по лицу. Женщина пыталась защищаться и задела мужу плечо. В итоге мужчина успокоился и пошел снимать побои в поликлинику. Его жена сделала то же самое», - отмечается в статье.

При этом женщина обратилась в полицию, написав заявление на Сергея Ляхова, который ранее выиграл множество чемпионатов России по метанию ядра и дисков. Сейчас пара не разговаривает друг с другом, однако спортсмен пытается загладить вину.

После ухода из большого спорта он стал тренером по фитнесу, легкой атлетике и ОФП, однако в последнее время клиентов у него очень мало.

Ранее бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко был задержан после нападения на полицейского, которого вызвала его знакомая. Женщина обратилась в полицию и заявила, что спортсмен, а ныне тренер по хоккею, избил ее.