У российского футболиста украли кроссовки в самолете

У футболиста молодежной сборной России Джамалутдина Абдулкадырова украли кроссовки в самолете, передает Telegram-канал «Мутко против».

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Инцидент произошел, когда Абдулкадыров вместе с молодежной сборной России летел из Боготы в Стамбул.

Игроку пришлось выходить из самолета в аэропорт в одних тапочках. Футболист уснул во время полета. Источник сообщил, что кто-то украл его кроссовки. Человека, который забрал кроссовки игрока, найти не удалось.

Сборная России U21 сыграла два матча с командой Колумбии U20. Первый матч закончился победой колумбийцев со счетом 1:0. Второй матч завершился со счетом 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.