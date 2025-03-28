Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом
Известного спортивного комментатора Александра Шмурнова и интернет-проект «Объектив» внесли в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста.
По данным ведомства, Шмурнов распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ российской армии.
Кроме того, комментатор выступал против проведения спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.