Спортивного комментатора Шмурнова признали иноагентом

Известного спортивного комментатора Александра Шмурнова и интернет-проект «Объектив» внесли в реестр иностранных агентов. Об этом говорится в соответствующем реестре Минюста.

© Lenta.ru

По данным ведомства, Шмурнов распространял недостоверную информацию о решениях российской власти, а также распространял недостоверные сведения, формирующие негативный образ российской армии.

Кроме того, комментатор выступал против проведения спецоперации на Украине и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.