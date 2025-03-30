Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, выступил в защиту теннисистки Дарьи Касаткиной, которая решила выступать под флагом Австралии. Как сообщает Telegram-канал Губерниева, Губерниев заявил в эфире Матч ТВ: «Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, – это низко. Человек ищет, где ему лучше, где больше нравится, а рыба – где глубже». Он также пожелал теннисистке удачи в ее новом начинании.

Кроме того, Губерниев выразил недоумение по поводу критики в свой адрес со стороны тех, кто считает, что выступать за другую страну означает предательство. Он сравнил это с прошлогодней ситуацией во время игр в Париже и с юмором прокомментировал реакцию «квасных патриотов». Губерниев подчеркнул, что за его спиной стоит большая страна и добрые люди, поддерживающие его мнение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, а олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что это решение следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что Касаткина давно не живет в России.