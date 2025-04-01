В Госдуме пословицей прокомментировали решение Касаткиной сменить гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

«Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — заявила Роднина.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.