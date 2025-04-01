Роднина о решении Касаткиной сменить гражданство: "баба с возу - кобыле легче"

Газета.Ruиещё 2

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

В Госдуме пословицей прокомментировали решение Касаткиной сменить гражданство
© РИА Новости
«Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — заявила Роднина.

О решении Касаткиной стало известно в ночь на 29 марта. Теперь российская теннисистка будет представлять Австралию.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Около спорта
Билли Джин
Дарья Касаткина
Ирина Роднина
Госдума
Российские спортсменки