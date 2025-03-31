Боярский назвал условие, при котором съест свою шляпу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что готов свою знаменитую шляпу в случае, если "Зенит" в этом сезоне станет чемпионом России.

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После первого чемпионства "Зенита" в российском первенстве в 2007 году заядлый болельщик "сине-бело-голубых" Боярский пообещал не расставаться с "розой" клуба в течение года и обещание сдержал. В год столетия "Зенита" он дал более смелое обещание.

"Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если "Зенит" в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел", - приводит ТАСС слова Боярского.

"Зенит" сейчас идёт на втором месте, уступая "Краснодару" три очка и опережая "Спартак" на два.