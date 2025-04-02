Олимпийская чемпионка рассказала, как готовила ужин Гагарину и Терешковой

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова испытала огромную радость от знакомства с космонавтом Юрием Гагариным. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Мы выступали в клубе в городке космонавтов, - сказала Скобликова. - Я выходила на сцену справа, а слева шел не ведущий, а Юрий Гагарин. Для меня это было неожиданно, живой Гагарин! Для меня это была большая радость и большой праздник. А после встречи мы поехали не куда-нибудь, а в квартиру Валентины Терешковой. В то время она только прилетела из Лондона, где ее награждали".