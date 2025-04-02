Олимпийская чемпионка рассказала, как готовила ужин Гагарину и Терешковой

Олимпийская чемпионка Скобликова рассказала, как готовила ужин Гагарину и Терешковой
Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова испытала огромную радость от знакомства с космонавтом Юрием Гагариным. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
"Мы выступали в клубе в городке космонавтов, - сказала Скобликова. - Я выходила на сцену справа, а слева шел не ведущий, а Юрий Гагарин. Для меня это было неожиданно, живой Гагарин! Для меня это была большая радость и большой праздник. А после встречи мы поехали не куда-нибудь, а в квартиру Валентины Терешковой. В то время она только прилетела из Лондона, где ее награждали".
"Она тогда по-женски попросила меня помочь накрыть на стол, - продолжила она. - Я сделала отбивные котлеты, мы все накрыли. А потом приехал Юрий Гагарин, я была такая счастливая. Мы были там вместе с мужем, который меня в тот день встречал. И мы тогда все, вместе с тренером, ночевали в квартире Валентины Терешковой! Для меня это было незабываемое время. Но в космос меня не приглашали".