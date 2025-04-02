Семья Уткина столкнулась с трудностями при разделе наследства

Семья Василий Уткина, ушедшего из жизни в марте прошлого года, столкнулась с трудностями при разделе его многомиллионного наследства. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». По его данным, родственники покойного спортивного комментатора не могут самостоятельно поделить имущество — дом, квартиры и машины (их в его коллекции осталось три).

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Уточняется, что в Подмосковье у Уткина остался трёхэтажный дом с бассейном стоимостью около миллиона долларов, а одна из квартир площадью 46 квадратов находится в Хамовниках. Всё имущество должно было по закону перейти маме или сестре Василия, детей у него не было. Завещание, как сообщается, Уткин не составил.

Telegram-канал уточняет, что родители Уткина стали инициаторами открытия наследственного дела. Однако мать журналиста утверждает, что ни о каком деле ей неизвестно.

Напомним, Василий Уткин скончался на 53 году жизни чуть более года назад. Тогда сообщалось, что ему стало плохо с сердцем. Врачи подключили комментатора к аппарату ИВЛ и попытались реанимировать в течение 16 минут. Причиной смерти была названа тромбоэмболия лёгочной артерии.

А за несколько месяцев до смерти врачи поставили Уткину диагноз — атеросклероз. На тот момент вес журналиста превысил 200 килограммов, что, разумеется, сказалось на здоровье. Тогда медики порекомендовали Василию как можно скорее сесть на диету. Из-за избыточного веса у него зафиксировали осложнения сердечно-сосудистой системы, а именно отложение холестериновых бляшек в сосудах. После кончины Уткина сообщалось, что он действительно занялся здоровьем и начал усиленно бороться с лишним весом.