Лихачом, чуть не сбившим женщину в Москве, оказался боец MMA

Водителем, который чуть не сбил женщину на пешеходном переходе возле медицинского колледжа в Москве, оказался боец ММА. Как сообщает Telegram-канал Shot, в своих соцсетях он хвастался, что однажды разогнался до 246 км/ч.

© РИА Новости

По информации канала, лихача зовут Ибрагим. В 2023 году он дебютировал в смешанных единоборствах на одном из московских турниров. С тех пор он провел всего два боя, после чего увлекся машинами. Контент в его социальных сетях сменился со спортивного на автомобильный: нарушения Ибрагим фиксировал и выкладывал в аккаунты, бравируя штрафами.

По информации Shot, за последний год мужчина собрал 108 штрафов. Большинство из них связано с превышением скорости.

Напомним, что инцидент произошел напротив Медицинского колледжа №5 на 1-м Пехотном переулке в Москве. Лихач за рулем Granta начал кататься по дороге и тротуарам, заметно лихача — жертвой такого поведения чуть не стала проходившая мимо женщина. Его правонарушения снимали друзья, которых он в шутку пытался задавить.