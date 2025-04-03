Губерниев прокомментировал слова президента ФИФА

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что слова главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске России на международные турниры говорят о том, что многие спортивные функционеры хотят возвращения россиян.

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Инфантино в четверг заявил, что хотел бы видеть возвращение России на международную футбольную арену после разрешения ситуации на Украине.

— Значат ли слова президента ФИФА что‑то для нашего футбола и могут ли повлиять на допуск?

— Для нашего футбола самыми важными являются слова, которые скажут Владимир Путин и Дональд Трамп. В этом надо отдавать себе отчет. Но то, что президенты федераций все отчетливее говорят об очевидных вещах, о возвращении российской команды, говорит о том, что чаша терпения спортивных функционеров переполнена. Многие из них хотят, чтобы россияне вернулись. Но россияне вернутся только после того, как увенчаются успехом переговоры между большими странами. Сначала то, что волнует все человечество, и только потом — спорт, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из‑за ситуации на Украине. В марте 2025 года глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на принятие решения о возвращении российских клубов и сборных на международную арену в течение года.