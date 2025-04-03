Депутат Свищев: есть надежда, что скоро пиво вернется на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ возможное возвращение пива на российские стадионы.

© Спорт день за днем

– Есть ли надежда, что пиво на стадионах появится уже в следующем сезоне?

– У меня надежда есть. Она никогда и не пропадала. Другой вопрос, чтобы чиновники из Министерства здравоохранения написали не отрицательный ответ. Они сообщили, что могут рассмотреть это вопрос. Мы запланировали после майских праздников проведение совещания с представителями и РФС, и Минспорта о возможности возвращения пива. Сейчас у нас появился хоть какой-то оптимистический лучик света и надежды, потому что раньше категорически отказывались (чиновники из Министерства здравоохранения – «Спорт День за Днем»), а сейчас сказали, что готовы обсуждать.

– Сейчас не осталось органов власти, которые выступают против?

– Последнее ведомство, которое возражало, было Министерство здравоохранения. Сейчас мы от них получили ответ.

– Можете спрогнозировать возможный исход?

– В целом, все за, все этого ждут. Мы давно говорим, что необходимо использовать все возможные источники финансирования не только футбола, а всего российского спорта. Букмекеры оказывают огромную поддержку. Сейчас непростые времена, поэтому удалось частично снять нагрузку с государства по финансированию спорта. В данный момент создается и фонд спорта, который тоже будет оказывать поддержку.

Но, если мы говорим про футбол, то ушли глобальные спонсоры, которыми были зарубежные компании. Они традиционно финансировали. Также наши крупные компании, которые сейчас не могут по понятным причинам выделять много денег на финансирование спорта, тоже ушли с этого рынка или сократили расходы на спорт. Поэтому все возможности нужно использовать. Мы сейчас с большой надеждой и оптимизмом смотрим на решение вопроса по возвращению пива на стадион, – заключил Свищев.