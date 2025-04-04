Ведущая «Матч ТВ» Орзул выбила себе три зуба во время игры в падел

Телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул выбила себе три передних зуба во время игры в падел. Об этом она рассказала у себя в социальных сетях.

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По словам Орзул, зубов она лишилась по собственной вине, ударив по ним ракеткой.

«Впереди не самый простой путь к тому, чтобы все выглядело так, как раньше. Но это ладно, я уже практически смирилась с тем, что произошло, даже шутить пытаюсь над этим», — написала она.

Ведущая отметила, что до сих пор испытывает боль, но больше всего ее огорчает то, что она лишилась именно передних зубов, учитывая ее профессию. Она добавила, что уже посетила стоматологическую клинику, где с ней «провозились до вечера».

Напомним, что Орзул работает на канале «Матч ТВ» с 2015 года.