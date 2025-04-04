Трусова и Игнатов объявили пол первенца

Молодые фигуристы не из тех, кто откладывает жизнь на потом. Всего через год после свадьбы 20-летняя Александра Трусова и 24-летний Макар Игнатов объявили, что станут родителями. Слухи об этом ходили давно, но Super нашёл подтверждение. Впрочем, скрывать округлившийся живот девушке было всё сложнее, и новость о пополнении спортсмены всё же сообщили — в прямом эфире ледового шоу, а уже после начали публиковать «беременный» контент.

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Сегодня в ресторане OlimpBet Lounge пара устроила гендер-пати, куда пригласила журналистов. Надо сказать, что пол малыша влюблённые объявили грандиозно: из заведения открывается вид на кинотеатр «Октябрь» — главный экран столицы. На нём появился ролик, сделанный силами искусственного интеллекта, — история отношений будущих родителей. А после загорелась надпись: «У вас будет сын».

По признанию звезд, мальчика они хотели. Более того, Саша догадывалась, что у них с Макаром родится сын, ведь у неё самой много братьев. Влюбленные, к слову, уже даже придумали, как назовут малыша, но отказались даже намекать.

Надеемся, Саша и Игнат как надо оторвутся на вечеринке, ведь впереди их ждёт непростое время с подгузниками и пеленками. К слову, засиживаться в декрете Трусова не собирается — она рассказывала, что приостанавливает выступления до ноября.

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