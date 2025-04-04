Футболиста «Жироны» Мело ограбили в центре Барселоны

Бразильского полузащитника «Жироны» Артура Мело ограбили на парковке в центре в Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Инцидент произошел в четверг днем. Пока Мело забирал парковочный талон, грабитель подошел к нему сзади и вырвал у него часы. Футболист не получил травм, он написал заявление в полицию.

Мело 28 лет, права на игрока принадлежат туринскому «Ювентусу». В «Жироне» он находится с февраля, аренда рассчитана до конца сезона. Полузащитник провел за испанский клуб шесть матчей, но не отметился результативными действиями.