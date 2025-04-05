Дегтярев поддержал отказ российских гимнастов выступать в турнирах FIG

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поддержал решение российских гимнастов не выступать на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), передает ТАСС.

«К сегодняшнему решению гимнастов относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного», — сказал Дегтярев.

FIG в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.