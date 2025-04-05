Чемпион мира по прыжкам в длину арестован за контрабанду кокаина

Экс-чемпион Европы по прыжкам в длину, болгарин Петар Дачев арестован по подозрению в контрабанде кокаина. Об этом сообщает болгарское издание Blitz.

Издание пишет, что известный болгарский спортсмен оказался замешан в крупной афере с наркотиками.

«Это бывший легкоатлет Петар Дачев. Именно он был арестован 2 апреля в ходе рейда Главного управления по борьбе с организованной преступностью», — говорится в сообщении.

Бывшего спортсмена задержали с 30 килограммами кокаина на сумму 5,4 млн левов. Наркотик был обнаружен в тайнике грузовика, за рулем которого находился Дачев. Машину остановили в районе пограничного перехода Калотина и просветили рентгеном.

По версии следствия, кокаин из ЕС должен был попасть в Турцию. В ходе расследования было обнаружено еще одно транспортное средство с тайником, но наркотиков в нем не было.

Дачева под охраной привезли в наручниках к зданию суда, он взят под стражу. Спортсмену грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Дачев (1979 г.р.) наиболее известен своей золотой медалью на чемпионате Европы в зале 2000 года. Его личный рекорд в прыжках в длину составил 8,30 метра.