Бивол впервые прокомментировал слова бывшей жены в свой адрес

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол впервые прокомментировал скандальные и провокационные высказывания своей бывшей жены Екатерины в свой адрес.

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— Слушайте, насчёт семейной темы я даже разговаривать не хочу. Это моё личное [дело]. Я, конечно, обжёгся очень сильно. Но что поделать, такова жизнь. Я не один такой на этом белом свете, у кого происходят такие проблемы, как я выяснил. Ничего страшного, мы справимся с этим. Я уверен.

— Хотелось что-то ответить [Екатерине], рассказать [фанатам]?

— Да нет. Я уже достиг такой точки, что мне не хотелось никому ничего отвечать. Обвинения? Ну, детей я очень сильно люблю, это моя слабость большая. Несправедливости бывают, не только в семейной жизни. Люди могут видеть одно, хотят в это верить. Я придерживаюсь другого. Я не хочу слишком много говорить кому-то — я хочу просто делать. Говорить можно долго, и толка от этого не будет. Результат будет, только когда начнешь делать, — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале Exclusive KG.