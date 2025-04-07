Трефилов считает, что указ Трампа искоренит трансгендеров из женского спорта

Указ президента США Дональда Трампа поможет решить проблему участия трансгендеров в женских соревнованиях. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

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Трамп в феврале подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях.

"Ну что это такое? Все это смешно, конечно. Разумные люди понимают, что бог создал мужчину и женщину. А когда я вижу, как ничего не понимающий ребенок меняет пол, хочется крикнуть: "Ребята, вы что, одурели что ли?" Да он еще не знает, как ходить, а вы его подвигаете на такие вещи. Женщина должна быть женщиной, а мужчина - мужчиной", - сказал Трефилов.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Иман Хелиф из Алжира оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет, исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения.