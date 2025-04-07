Дмитрий Мазепин вошел в состав Совета по спорту при президенте РФ

Президент Федерации водных видов спорта России и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Дмитрий Мазепин вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет покинули бывший президент ОКР Станислав Поздняков, вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов и бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта с октября 2024 года.