Дмитрий Мазепин вошел в состав Совета по спорту при президенте РФ
Президент Федерации водных видов спорта России и вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Дмитрий Мазепин вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Совет покинули бывший президент ОКР Станислав Поздняков, вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов и бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта с октября 2024 года.