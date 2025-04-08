Джокович дал совет, как вести себя с девушкой во время интернет-знакомства

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович дал совет по соблазнению девушки.

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— Хочу подкатить к девушке. Что мне ей написать?

– (смеётся) Так, дай мне немного контекста.

— Листал ленту и увидел её фото в кафе.

– Ты написал ей в директ?

— Просто лайкнул одну из сторис.

– Лайкнул сторис? А вы подписаны друг на друга?

— Пока нет.

– То есть, ты думаешь, с чего начать, как подойти… Что хочешь сделать?

— Думал зайти немного по-детски: лайкнуть три фотки и посмотреть, как она отреагирует.

– Мне кажется, ты слишком многого ждёшь, друг. Прояви инициативу. Не жди.