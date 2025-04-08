Новак Джокович дал совет, как вести себя с девушкой во время интернет-знакомства
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович дал совет по соблазнению девушки.
— Хочу подкатить к девушке. Что мне ей написать?
– (смеётся) Так, дай мне немного контекста.
— Листал ленту и увидел её фото в кафе.
– Ты написал ей в директ?
— Просто лайкнул одну из сторис.
– Лайкнул сторис? А вы подписаны друг на друга?
— Пока нет.
– То есть, ты думаешь, с чего начать, как подойти… Что хочешь сделать?
— Думал зайти немного по-детски: лайкнуть три фотки и посмотреть, как она отреагирует.
– Мне кажется, ты слишком многого ждёшь, друг. Прояви инициативу. Не жди.
«Ты привлекла моё внимание», — сказал Джокович блогеру Overtime.