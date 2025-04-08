Тактаров отреагировал на идею назвать улицу или станцию метро в честь Овечкина

Олег Тактаров отреагировал на идею назвать улицу в честь Александра Овечкина.

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Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).