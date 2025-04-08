Тактаров отреагировал на идею назвать улицу или станцию метро в честь Овечкина

Тактаров об идее назвать улицу или станцию метро в честь Овечкина: «Вы с ума сошли? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась»
Олег Тактаров отреагировал на идею назвать улицу в честь Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
«Вы с ума сошли? Что будем делать с людьми, которые учат детей в школах, работают на производстве, изобретают что-то важное для страны? Есть люди, которые на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», – сказал первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в ответ на вопрос, стоит ли назвать в честь хоккеиста улицу или станцию метро.