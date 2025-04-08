В Польше олимпийского чемпиона Зюлковского отправили в вытрезвитель после бытовой ссоры

Олимпийского чемпиона Зюлковского доставили в вытрезвитель после бытовой ссоры.

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Об этом сообщает издание Przeglad Sportowy.

По информации источника, вечером 7 апреля в полицию польского города Сважендз, расположенного недалеко от Познани, поступила жалоба на буйное поведение Шимана Зюлковского, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Зюлковского доставили в полицейский участок, а после него – в вытрезвитель. В полиции воздержались от комментариев по поводу произошедшего.

Шимону Зюлковскому 48 лет, он является олимпийским чемпионом Сиднея-2000 в метании молота, чемпионом мира. После завершения спортивной карьеры избирался в сейм Польши. С 2020 года является тренером пятикратного чемпиона мира Павла Файдека.