Федеральная налоговая служба (ФНС) снова заблокировала банковский счет экс-чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова за непредоставление в срок декларации о доходах за 2024 год. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, в июле прошлого года судебные приставы арестовали имущество спортсмена на 79 млн рублей.

В частности, они наложили арест на дом в Дагестане и автопарк машин премиум-класса, в который входят Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Также под блок попали счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Через неделю после этого Хабиб закрыл налоговый долг в 302 млн рублей и арест сняли.

«Был принят предусмотренный законодательством комплекс принудительных мер, направленный на исполнение требований постановления налоговой инспекции. В результате спортсмен оплатил всю сумму задолженности», — рассказали в ФССП.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

По окончании спортивной карьеры Хабиб занялся предпринимательством: он основал промоушен Eagle FC, запустил линейку щелочной воды, открыл футбольную школу в Дубае, а также несколько ресторанов и кафе.