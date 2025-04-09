Усэйн Болт рассказал о своей цели

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о своих увлечениях, которыми занимается после профессионального спорта.

© Чемпионат.com

Спортсмен увлекается музыкой и несколько лет назад выпустил дебютный альбом «Country Yutes».

«Моя цель — выиграть «Грэмми». Нет ничего приятнее безделья, но я играю в домино по шесть часов в день с друзьями», — приводит слова бывшего спринтера AS.

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).