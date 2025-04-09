«Клуб 1912» Российского футбольного союза признан деловым событием года в спорте

Деловое сообщество «Клуб 1912», запущенное Российским футбольным союзом в прошлом году, получило престижную премию РБ 2025 в номинации «Лучшее деловое событие года в спорте». Победитель выбирался голосованием экспертного состава жюри премии.

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Торжественная церемония награждения прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках.

В свою очередь, приз премии РБ 2025 в номинации «Лучший спортсмен года» нападающему сборной России и столичного «Динамо» Константину Тюкавину вручила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

«Клуб 1912» — это новая коммуникационная площадка для продвижения футбола и объединения вокруг него политического и делового сообщества, которую осенью прошлого года РФС запустил совместно с BetBoom и «Русской медиагруппой». Название клуба относится к периоду зарождения футбола в России как отраслевой индустрии в жизни государства, к году образования Российского футбольного союза, а также году рождения сборной России по футболу.

Международная премия РБ — это одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. После успешного дебюта в 2019 году Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии. В этом году участие в церемонии награждения «Премии РБ 2025» принял чемпион мира по футболу Франческо Тотти.

Глобальная миссия Премии — выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли и определить наиболее успешные бизнес-кейсы и тренды.