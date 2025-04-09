Федерация карате России обвинила украинских каратистов в нарушении спортивных принципов

Украинские каратисты нарушают спортивные принципы, отказываясь от рукопожатия и совместных фотографий с россиянами. Об этом ТАСС заявили в Федерации карате России.

Украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия и совместной фотографии с Игорем Григорьевым из России во время церемонии награждения на юношеском турнире в Испании.