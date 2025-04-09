Журову ужаснул отказ юного украинского каратиста от рукопожатия с россиянином
Решение 13-летнего украинского каратиста отказаться от рукопожатия с соперником из России говорит о том, что власти его страны продвигают русофобию даже среди детей. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия и совместной фотографии с Игорем Григорьевым из России во время церемонии награждения на юношеском турнире в Испании.
"К сожалению, Украина давно и планомерно запрещает своим спортсменам рукопожатия с россиянами на всех уровнях, пропагандирует это. В частности, и этого бедного ребенка приучают к тому, что пожимать руку российскому спортсмену нельзя, что вынуждает его еще до начала соревнований думать об этом, чтобы потом его не заставили оправдываться за свое поведение перед всей страной. Даже в том случае, если совместное фото сделано случайно", - сказала Журова.
"Они своим же спортсменам устраивают стресс. Мы уже не раз видели, как украинские спортсмены были вынуждены оправдываться за совместное фото и рукопожатие, которое в спорте является нормой этикета - так делалось веками. Ужасно. Особенно ужасно, что такая русофобия среди детей. Но их приучают к тому, что в таких реалиях они будут жить даже после окончания СВО, именно это внушают детям. Международные федерации должны пресекать такое или вообще отменять рукопожатия", - добавила она.