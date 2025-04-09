Журову ужаснул отказ юного украинского каратиста от рукопожатия с россиянином

Решение 13-летнего украинского каратиста отказаться от рукопожатия с соперником из России говорит о том, что власти его страны продвигают русофобию даже среди детей. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия и совместной фотографии с Игорем Григорьевым из России во время церемонии награждения на юношеском турнире в Испании.

"К сожалению, Украина давно и планомерно запрещает своим спортсменам рукопожатия с россиянами на всех уровнях, пропагандирует это. В частности, и этого бедного ребенка приучают к тому, что пожимать руку российскому спортсмену нельзя, что вынуждает его еще до начала соревнований думать об этом, чтобы потом его не заставили оправдываться за свое поведение перед всей страной. Даже в том случае, если совместное фото сделано случайно", - сказала Журова.