Навка планирует создать детский театр на льду
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка планирует открыть на "Навка-Арене" детский театр. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
"Навка-Арена" открылась на северо-западе Москвы в Мневниковской пойме в конце января.
"Здесь будут проходить наши шоу, спектакли, мюзиклы, а еще у нас будет детский театр - мы в процессе его создания. Не всем же быть олимпийскими чемпионами, многие мечтают кататься в шоу. Например, мою дочку Надежду в спорте держит мечта о том, какую роль она сыграет в следующей сказке. Для нее это очень важно, ей это безумно нравится, и это для нее стимул вставать рано, ложиться поздно и идти к вершинам", - рассказала Навка.