Навка заявила, что гордится быть россиянкой

лимпийская чемпионка Татьяна Навка считает Москву лучшим городом в мире, ей нравится, как меняется Россия. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я езжу по России с 2004 года, и довольно масштабно: бывала во многих-многих уголках. Помню Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск, Краснодар, Пермь в 2003-2004 годах - и вижу, какими эти города стали спустя 20 лет. Да, по скорости развития это несравнимо с Арабскими Эмиратами, но я могу сравнить с Америкой, где жила с 1991 года. Давно там не была, но волей случая оказалась в 2015-м и увидела, что многое почти не изменилось, а дороги стали хуже, грязнее. Многое уже старое, несовременное", - отметила Навка.

"А посмотрите на Москву - это лучший город в мире. Все иностранцы, которые приезжают, просто с ума сходят: "Не может быть! Как тут чисто, какие замечательные тротуары, магазины, рестораны! Какие люди - ухоженные, красивые, элегантные, умные". Я в восторге от России и искренне горжусь тем, что являюсь гражданкой нашей страны", - подчеркнула она.