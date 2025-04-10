Навка рассказала, за что Песков критикует ее

Супруг Татьяны Навки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков критикует ее за выбор классической музыки для шоу. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Конечно, обсуждаю, советуюсь, делюсь. Очень часто он меня критикует, особенно когда я выбираю классику. Не то чтобы он ее не любит, но считает, что на шоу приходят веселиться, расслабляться. А в нашей стране "Лебединое озеро" показывали по телевизору, когда кто-то умирал из ЦК Компартии, - у многих это ассоциируется с грустью, черно-белым экраном. У него буквально аллергия на эту музыку, - рассказала Навка. - Поэтому, когда я готовилась к "Лебединому озеру" или "Щелкунчику" и он заходил в дом, я старалась выключить музыку или надеть наушники, чтобы не расстраивать его. Тем не менее, когда он пришел на спектакль, остался доволен, его захватило".

На вопрос ТАСС, волнуется ли Навка во время выступлений, когда на них приходит супруг, она рассказала: "Конечно, я еще более ответственно к этому подхожу, мне хочется выступить как можно лучше, прыгнуть и дальше, и выше. Но, как правило, когда слишком стараешься, что-то да случается. Но все равно это не сравнимо ни с Олимпийскими играми, ни с чемпионатами мира".