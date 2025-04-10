Экс-футболиста Евсеева требуют допросить по делу о нападении в Астрахани

Гособвинение просит Кировский суд Астрахани допросить потерпевших представителей клуба ФК "Ленинградец", в том числе шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба Вадима Евсеева, по делу о нападении на них в Астрахани. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

17 ноября 2024 года на троих представителей клуба ФК "Ленинградец", которые находились в служебной командировке в Астрахани, напали двое с ножом и перцовым баллончиком. Тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главному тренеру Вадиму Евсееву брызнули в лицо перцовым газом. Было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и предметов, группой лиц). Кировский районный суд Астрахани начал рассмотрение дела 2 апреля, на скамье подсудимых один фигурант, вину он не признает, второй находится в зоне специальной военной операции, уголовное дело в отношении его выделено в отдельное производство.

"Будет ходатайство о необходимости обеспечения допроса тех потерпевших и свидетелей, которые проживают за пределами Астраханской области по средствам видео-конференц-связи, соответственно, в ближайших к месту их регистрации и жительства судах", - сказала представитель гособвинения.

Адвокат подсудимого данное ходатайство также поддержал, заметив, что "к потерпевшим есть ряд вопросов". Вместе с тем в начале судебного заседания судья заметила, что суд уже пытался связаться с потерпевшими, но двое из них на звонки не отвечают. А потерпевший Евсеев пояснил, что "однозначно не приедет на судебное заседание в Астрахань, так как очень занят, и не выразил желание явиться куда-то в суд по месту своего жительства".

В суде в четверг были исследованы письменные документы по делу. В частности, было зачитано, что подсудимый явился с повинной, порез на щеке у одного из футболистов расценивается как легкий вред здоровью. Нанесенный вред двум другим потерпевшим медицинской оценке не подлежит. Следующее заседание суда назначено на 24 апреля.

Евсеев на протяжении карьеры выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив" и подмосковный "Сатурн". В составе "Спартака" он четырежды стал чемпионом России, в составе "Локомотива" - дважды. В качестве тренера Евсеев руководил пермским "Амкаром", "Уфой", ярославским "Шинником" и воронежским "Факелом". С сентября 2024 года он возглавляет "Ленинградец", который выступает в дивизионе A Леон - Второй лиги.