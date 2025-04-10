Дегтярев заявил о создании кодекса этики российского спорта

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил о начале разработки кодекса этики отечественного спорта.

"Нами уже начата разработка кодекса этики российского спорта, - сказал Дегтярев журналистам. - Будем его принимать в ближайшие недели на коллегии Минспорта, будем подписываться - начиная с министра до самого начинающего спортсмена. Чтобы понимали, что защищать цвета российского флага, своего клуба - это важно. Мы теме идеологии, этики уделяем большое внимание в министерстве. Мы много объектов вводим по поручению президента, но главное - ценности, гордость".