Дегтярев рассказал, признают ли в РФ видом спорта сумасшедший хоббихорсинг

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что у занятия «хоббихорсинг» нет шансов быть признанным видом спорта в России.

© Чемпионат.com

Хоббихорсинг — молодёжное течение, посвящённое езде на игрушечных лошадях. В основе этой спортивной активности лежат правила конного спорта, но применяются они не к лошадям, а к людям.