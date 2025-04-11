ОКР может лишить некоторые организации названия "олимпийская"

Олимпийский комитет России (ОКР) имеет право заставить образовательные спортивные организации, чьи спортсмены нарушают антидопинговые правила, убрать из своих названий слова "олимпийский", "олимпийская" и "олимпийский". Об этом на антидопинговом форуме "Побеждай честно! Антидопинг в детско-юношеском спорте" в Тамбове рассказала заместитель руководителя управления ОКР - руководитель группы обеспечения участия олимпийской делегации и взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями Татьяна Кригина.

"Олимпийский комитет России осуществляет поддержку принципов чистого спорта не только на словах, - рассказала Кригина. - Организации, осуществляющие спортивную подготовку и планирующие подачу документов в комиссию Минспорта России для того, чтобы иметь в своем названии гордое слово "олимпийский" или словосочетание с использованием этого слова, должны получить согласие на это от Олимпийского комитета России. Мы выдаем такие согласия, но если в таких организациях случатся нарушения антидопинговых правил, то мы оставляем за собой право отзывать такие согласия". "Пока прецедентов у нас не было, но в силу того, что Михаил Владимирович Дегтярев (министр спорта РФ и президент ОКР - прим. ТАСС) сказал в обращении к участникам форума о том, что, к сожалению, в детском спорте остаются случаи употребления допинга, то я думаю, что такая практика, возможно, будет введена в ближайшее время", - добавила представительница Олимпийского комитета России.

Всероссийский форум "Побеждай честно! Антидопинг в детско-юношеском спорте" проходит в Тамбове с 10 по 11 апреля.