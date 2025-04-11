Скандалы у холодильника: Медведева рассказала о семейной еде

Евгения Медведева рассказала об отсутствии культуры питания в ее семье.

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– Год 16-17-18, жила я с мамой и бабушкой. Мама у меня в принципе не особо едок, не завтракала даже, но все, что касается готовки и продуктов, за это отвечала бабушка. Бабушка за своим питанием никогда не следила и у нее любимое вечерочком – чай. У нас всегда была колбаса, сосиски, печеньки с сахаром, профитроли с кремом.

Я на протяжении многих сезонов так скандалила. Я открывала холодильник и понимаю, что желудок сейчас в кулачок свернется, мне надо что-то поесть. Салат какой-нибудь или что-то легкое, кусок мяса. Я открываю, а там только колбаса, сосиски, в морозилке пельмени. Я открываю холодильник и кричу: «Бабушка! Сколько можно тебя просить...»

Я пыталась донести, что мы, блин, работаем в команде, вы мои родители. Ну пожалуйста, ну поддержите меня. Если хотите, посидите со мной на диете, я вас умоляю. Нет, всегда была колбаса, всегда я что-то ночью подъедала.

Если ребенок несовершеннолетний и живет с родителями, а в семье нет культуры тела и питания, то это всегда очень тяжело. Влияло ли это как-то на меня? Да, было такое, что я очень хочу есть, а в холодильнике только колбаса. Приходилось есть ее, а в магазин у тебя нет ни сил, ни времени идти.

– Ты с ними разговаривала?

– Да. Бабушка говорит: «Ты же спортом занимаешься, это же твое. Мне не есть теперь?» С другой стороны да, но блин, пожалуйста, ну помогите мне на протяжении двух сезонов, у меня Олимпиада впереди, я умоляю. Нет, колбаса была всегда, – сказала фигуристка в шоу «Каток».