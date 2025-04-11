Роднина понадеялась на возвращение ей возможности путешествовать

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о том, что надеется снова получить возможность путешествовать по зарубежным странам. Ее слова приводит Sport24.

«Снимут санкции — буду ездить, когда будут летать самолеты. Я очень надеюсь, что все будет нормализовываться», — заявила Роднина.

Она добавила, что первым делом поехала бы не в южную страну.

Ранее Роднина рассказала о влиянии санкций на ее жизнь.

«Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила она.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022-го находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.