Когда Кросби играет в NFL: бросок на миллион в компании Снупа

Сидни Кросби бросил мяч на 1 млн долларов во время шоу.

Капитан «Питтсбурга» принял участие в шоу Big Night Aht на домашней арене «Пингвинс».

Кросби, экс-квотербек «Питтсбург Стилерс» из НФЛ Бен Ротлисбергер и питчер «Питтсбург Пайрэтс» Пол Скинз должны были попасть мячом для американского футбола в мишень. Каждый точный бросок добавлял 1 млн долларов к джекпоту, который забирал домой один из зрителей.

Кросби признался, что очень давно не играл в американский футбол, но после этого бросил мяч точно в цель.

«Это было нереально, о таком даже не думаешь. Невероятное шоу и просто замечательный опыт. Непривычно быть в центре площадки без льда, экипировки и бросать мяч на миллион долларов», – заявил Сидни Кросби.

В мероприятии также участвовали Евгений Малкин и Крис Летанг.

«Это очень весело. Я немного разозлился, что мне не дали бросить мяч, но все в порядке. Здорово быть на сцене вместе со всеми. Фанаты громко шумели, и мы собрали много денег на благотворительность. Потрясающе», – сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Специальными гостями выступили музыканты Снуп Догг, Уиз Халифа и другие знаменитости.