Любовница Пайета: он заставлял меня пить из унитаза и облизывать пол

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление, в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама». В заявлении утверждалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей футболиста

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Феррари заявила, что познакомилась с бывшим игроком сборной Франции, «Марселя» и «Вест Хэма» через социальную сеть в августе прошлого года, и после этого они состояли в романтических отношениях. «В декабре у нас случилась первая ссора, и он начал говорить мне, что собирается наказать меня. Он потребовал от меня доказательств любви – они заключались в унижениях. Я записала видео, на которых я пью собственную мочу, пью воду из унитаза и облизываю пол», – заявила Феррари.

Также она утверждает, что Пайет иногда «толкал» ее и «наступал» на нее.

Девушка отметила, что страдает пограничным расстройством личности, которое характеризуется повышенной чувствительностью и эмоциональной нестабильностью в отношениях.

«Я хочу справедливости, потому что он воспользовался моей психологической уязвимостью, чтобы получить сексуальное преимущество. Я юрист и никогда бы не стала выдвигать столь серьезные обвинения необдуманно», – сказала Феррари в интервью AFP.

На данный момент Пайет и «Васко да Гама» не комментировали обвинения.

Любовница обвинила Пайета в агрессии и манипуляциях. 7 месяцев изменял жене с ней