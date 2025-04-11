В Госдуме оценили идею появления Овечкинской карты для посещения спорта

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделилась мнением о введении спортивной карты для посещения соответствующих мероприятий.

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— Что можно сделать в России в честь рекорда Александра Овечкина? Кто-то предлагает поставить ему памятник.

— Это решать Саше в первую очередь. Лично я против памятников до смерти. Как-то я так устроена. Наверное, что-то другое можно придумать. Наверное, если он будет заниматься какой-нибудь детско-юношеской спортивной школой по хоккею, то назвать ее именем Овечкина — это нормально. Если он приезжает и тренирует, то нормально. Памятники, конечно, не про меня. У каждого свое мнение. Если бы мне предложили, то я бы отказалась.

— Как оцените вероятность появления улицы Александра Овечкина или станции метро?

— Всегда еще нужно спрашивать разрешение горожан. Наверное, это должно появиться в Москве. Если горожане поддерживают, то, конечно. Я бы сама про себя не разрешила. Мне, конечно, сейчас напишут: «Кто ты такая, чтобы улицы в честь тебя называли?» (смеется). Просто у меня такое отношение. Я надеюсь, что Саша вернется в Россию. С ним будет очень интересно проводить встречи. Он сам собирает клюшки. Будет круто, если он соберет клюшки, распишется на них и подарит ребятам. Реальная память. Это потрясающий подарок.

— Как вам идея ввести аналог Пушкинской карты только для спорта?

— Я давно уже говорила про спортивную карту. Не знаю, есть ли у Пушкинской карты такая опция, но точно нужно сообщать об определенных событиях. Условно, ты заходишь на сайт и составляешь для себя фильтры на виды спорта. После этого тебе периодически приходят сообщения, что можно пойти на определенные матчи. Это было бы здорово.

— Как вам идея назвать ее «Овечкинской»?

— Не-не, все-таки просто спортивная, потому что Овечкин это больше только про хоккей. Скорее всего, если это спортивная карта, то она будет касаться и других видов спорта.

Пушкинская карта — льготная программа по привлечению молодых людей от 14 до 22 лет к изучению культуры и исскуства. Гражданин может зарегистрировать карту онлайн, чтобы бесплатно посещать музеи, кино, театры, выставки и т.п. Ежегодно карта пополняется на 5 тысяч рублей.